Dominic Thiem e il suo ultimo rovescio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Vienna, ottobre 2012. Fuori dal campo centrale, tra un wurstel e una birra, il pubblico austriaco è in visibilio. Si è appena concluso il match tra il giocatore di casa, 19 anni appena compiuti, e lo slovacco Lukas Lacko, all’epoca n.51 ATP. Il ragazzo di Wiener Neustadt, in tabellone con una wildcard e appena entrato tra i primi 400 del mondo, ha vinto 7-6 6-3. C’è fermento. L’Austria in quel momento ha solamente due Top-100 (Jurgen Melzer e Andreas Haider-Maurer) e la sensazione è di aver assistito al match di un predestinato, peraltro lontano dall’amata terra battuta. L’intensità che mette in campo è impressionante, ilè bello esteticamente ma anche solido, potente. Il dritto è un po’ ballerino, ma la violenza del colpo è evidente. Il servizio non è (ancora) granché, praticamente sempre in kick. È bravo, quel ragazzino.