Da Oss Gesco no a 300 licenziamenti, presidio davanti l’Asl Na 1 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProtesta stamani dinanzi alla direzione generale della Asl Napoli 1 Centro al Frullone da parte degli operatori socio-sanitari del gruppo Gesco in lotta contro i circa 300 licenziamenti che scatteranno dal 31 ottobre prossimo. La mobilitazione prosegue dal 7 ottobre scorso e non si fermerà fino a quando la Asl Napoli 1 Centro non farà un passo indietro rispetto alla decisione improvvisa di rescindere con 14 mesi di anticipo il contratto con un raggruppamento di cooperative sociali con capofila Gesco, per l’affidamento dei servizi psicosociali negli ospedali, nei centri diurni, nelle strutture residenziali, dove si assistono anziani, disabili, persone con problemi di dipendenze, malati di Alzheimer, sofferenti psichici. Anteprima24.it - Da Oss Gesco no a 300 licenziamenti, presidio davanti l’Asl Na 1 Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiProtesta stamani dinanzi alla direzione generale della Asl Napoli 1 Centro al Frullone da parte degli operatori socio-sanitari del gruppoin lotta contro i circa 300che scatteranno dal 31 ottobre prossimo. La mobilitazione prosegue dal 7 ottobre scorso e non si fermerà fino a quando la Asl Napoli 1 Centro non farà un passo indietro rispetto alla decisione improvvisa di rescindere con 14 mesi di anticipo il contratto con un raggruppamento di cooperative sociali con capofila, per l’affidamento dei servizi psicosociali negli ospedali, nei centri diurni, nelle strutture residenziali, dove si assistono anziani, disabili, persone con problemi di dipendenze, malati di Alzheimer, sofferenti psichici.

