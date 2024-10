Cortona, i progetti del Comune per la messa in sicurezza degli incroci (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Il sindaco di Cortona Luciano Meoni ha presentato con un video sui canali social i progetti per la messa in sicurezza di tre incroci ad alto rischio di incidentalità. Grazie al lavoro dell’ufficio Tecnico del Comune, il primo cittadino ha previsto tre interventi che sono attualmente sottoposti al parere delle autorità locali competenti, Provincia di Arezzo e Regione Toscana. Il primo intervento è quello di San Lorenzo e riguarda l’incrocio fra la strada provinciale 32 e le destinazioni Montecchio del Loto - Pietraia. Gli altri due si sviluppano in altrettante intersezioni lungo la Umbro Casentinese, all’altezza del Vallone e al bivio con la località di Biricocco. Lanazione.it - Cortona, i progetti del Comune per la messa in sicurezza degli incroci Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – Il sindaco diLuciano Meoni ha presentato con un video sui canali social iper laindi tread alto rischio di incidentalità. Grazie al lavoro dell’ufficio Tecnico del, il primo cittadino ha previsto tre interventi che sono attualmente sottoposti al parere delle autorità locali competenti, Provincia di Arezzo e Regione Toscana. Il primo intervento è quello di San Lorenzo e riguarda l’o fra la strada provinciale 32 e le destinazioni Montecchio del Loto - Pietraia. Gli altri due si sviluppano in altrettante intersezioni lungo la Umbro Casentinese, all’altezza del Vallone e al bivio con la località di Biricocco.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cortona - quasi cento persone alla riunione sui progetti per il centro storico - Arezzo, 2 ottobre 2024 – Cortona, quasi cento persone alla riunione sui progetti per il centro storico Meoni: «Ringrazio i cittadini per il confronto costruttivo, lavoriamo alle risposte» Circa cento persone hanno preso parte all’incontro promosso ... (Lanazione.it)

Cortona - incontro pubblico per parlare dei progetti dedicati al centro storico - Arezzo, 27 settembre 2024 – Cortona, incontro pubblico per parlare dei progetti dedicati al centro storico L’Amministrazione comunale promuove un confronto martedì 1 ottobre alle 21 L’Amministrazione comunale di Cortona promuove un incontro pubblico ... (Lanazione.it)