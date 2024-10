Casa green i produttori delle pompe di calore ko nel 2024 puntano sullo stop al bonus caldaia

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ledi, unatecnologie chiave nella corsa dell’Europa verso le emissioni zero, registrano un nuovo crollo. Nei primi sei mesi delne sono state vendute il 47% in meno rispetto all’anno precedente, facendo piombare il settore in un periodo di forte incertezza. A pagare lo scotto è soprattutto l’Italia, che tra il 2022 e il 2023 fa registrare la contrazione più severa di tutti i mercati europei: -298mila unità vendute, un calo dovuto soprattutto alla fine degli incentivi del Super110%. Ledirappresentano l’alternativa più moderna ed efficiente alle caldaie tradizionali. Innanzitutto, perché sono alimentati a elettricità, anziché a gas, e permettono dunque di ridurre notevolmente l’impronta ecologica degli edifici, responsabili del 36%emissioni di gas serra e del 40% dei consumi energetici di tutta l’Unione europea.