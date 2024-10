Camion affronta una rotonda e perde il rimorchio che travolge un motociclista: il centauro muore sul colpo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) VIGONZA (PADOVA) - Incidente mortale questa mattina, 23 ottobre, a Vigonza: un Camion ha perso il carico che ha travolto un motociclista. Inutili i soccorsi.L'incidenteIntorno alle 9.30 Ilgazzettino.it - Camion affronta una rotonda e perde il rimorchio che travolge un motociclista: il centauro muore sul colpo Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) VIGONZA (PADOVA) - Incidente mortale questa mattina, 23 ottobre, a Vigonza: unha perso il carico che ha travolto un. Inutili i soccorsi.L'incidenteIntorno alle 9.30

