Avetrana - Qui non è Hollywood, stop alla messa in onda: il tribunale accoglie il ricorso del comune (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pare che il tribunale abbia deciso di accogliere il ricorso del comune che aveva denunciato la serie Disney+ per danni all'immagine Dopo la denuncia per presunti danni all'immagine avanzata dal comune, il tribunale di Taranto ha deciso di fermare la messa in onda della serie Avetrana - Qui non è Hollywood, il cui debutto è previsto per il 25 ottobre su Disney+. Il giudice Antonio Attanasio ha accolto il ricorso presentato dal comune di Avetrana nei giorni scorsi da un pool difensivo composto dai legali Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro. Il tribunale ha fissato l'udienza di comparizione al 5 novembre, successivamente alla data in cui è prevista la messa in onda della prima puntata.

