Ilrestodelcarlino.it - Autobus fermo oggi in via Saffi a Bologna: traffico paralizzato

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Un’altra mattinata di ordinaria follia quella diper ilbolognese. Dopo la boccata di ossigeno ricevuta dalla riapertura di via Andrea Costa dopo il caos alluvione, stamattina ad andare in tilt è stata viadove i cantieri del tram stanno dando moltissimi problemi agli automobilisti. Undella linea 23 è rimasto in panne in via, mentre percorreva il suo giro in direzione centro: è successo nel tratto tra via Vittorio Veneto e i viali. Per consentire il recupero del grande mezzo, vista la presenza di una sola corsia per senso di marcia, è stato necessario fermare ile fare arrivare il carro attrezzi speciale per bus da porta San Felice. I servizi di bus sono stati deviati sugli stradoni e su via Andrea Costa (non essendo ancora praticabile via Sabotino per le conseguenze dell'alluvione dei giorni scorsi).