Arriva ‘Silent pool’, un gin amico delle api che parla anche italiano e adora il miele (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si chiama Silent Pool Gin, ed è un London Dry Gin di qualità ultra-premium realizzato con 24 botaniche e miele locale. È un gin che è davvero affezionato al territorio in cui nasce e che da lui prende la vera essenza della sua produzione. Silent Pool Gin è stato creato da Ian McCulloch Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si chiama Silent Pool Gin, ed è un London Dry Gin di qualità ultra-premium realizzato con 24 botaniche elocale. È un gin che è davvero affezionato al territorio in cui nasce e che da lui prende la vera essenza della sua produzione. Silent Pool Gin è stato creato da Ian McCulloch

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arriva 'Silent pool', un gin amico delle api che parla anche italiano e adora il miele - Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Si chiama Silent Pool Gin, ed è un London Dry Gin di qualità ultra-premium realizzato con 24 botaniche e miele locale. È un gin che è davvero affezionato al terri ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

Festa grande - Festa grande – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #meloni #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo ... (ilfattoquotidiano.it)

LATINA, MIELE (LEGA): APPROVATA RISOLUZIONE PER EDIFICI RAZIONALISTI PATRIMONIO UNESCO - Roma, 23 ott – “La commissione Cultura della Camera ha approvato la risoluzione Lega, di cui sono prima firmataria, per far sì che gli edifici di architettura razionalista di Latina, esattamente come ... (9colonne.it)