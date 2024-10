Allerta arancione in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Allerta arancione in Toscana: rischio idrogeologico e idraulico del reticolo principale. Torna Allerta arancione in Toscana. I Comuni chiudono le scuole giovedì 24 ottobre. Peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge anche a carattere di rovescio o temporale sia per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, sia domani, giovedì 24 ottobre. Le precipitazioni, che interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare centro-meridionali della regione. Per queste zone, tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice arancione valido dalle ore 18 di oggi mercoledì 23 ottobre fino alla mezzanotte di domani, giovedì 24 ottobre. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)indel reticolo principale. Tornain. I Comuni chiudono le scuole giovedì 24 ottobre. Peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge anche a carattere di rovescio o temporale sia per la giornata di oggi, mercoledì 23 ottobre, sia domani, giovedì 24 ottobre. Le precipitazioni, che interesseranno tutto il territorio regionale, sono previste più frequenti sull’Arcipelago e sulle zone occidentali, in particolare centro-meridionali della regione. Per queste zone, tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codicevalido dalle ore 18 di oggi mercoledì 23 ottobre fino alla mezzanotte di domani, giovedì 24 ottobre.

Temporali forti in Toscana: allerta arancione per giovedì 24 ottobre - E' in arrivo sulla Toscana una forte perturbazione che interesserà gran parte della regione. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso per giovedì 24 ottobre 2024 una al ... (firenzepost.it)

Scuole chiuse per maltempo domani 24 ottobre in Toscana: l’elenco dei comuni interessati - Dove resteranno chiuse domani, giovedì 24 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado per maltempo? Molti sono i sindaci dei comuni che stanno firmando ... (fanpage.it)

Nuovo allarme meteo nel sud della Toscana. Precipitazioni intense sulle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Rischio allagamenti - Nella giornata di giovedì 24 ottobre, precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Cumulati medi intorno a 10-15 mm su gran parte della regione e intorno a 20-30 mm sul Grossetano. Massimi ... (corrierediarezzo.it)