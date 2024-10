Ilrestodelcarlino.it - Al mattino spalatori, la sera tifosi. Il bar Ciccio riparte dopo il disastro: "Ci rialzeremo con i rossoblù"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La città, nonostante l’alluvione e i conseguenti disagi, ha voglia di ripartire. Quale miglior occasione per stringersi, ancora una volta, tutti insieme se non il terzo turno del sogno bolognese in Champions League. Siamo al bar osteria, in via San Mamolo, dove un nutrito gruppo disi è, quasi religiosamente, riunito per supportare il Bologna. Il barsi trova a ridosso dei colli, zona che è stata gravemente colpita dall’alluvione degli ultimi giorni. Lo testimoniano le centinaia di pile di detriti che giacciono ai bordi delle strade, assieme alle pozze di fango. "Nonostante i danni che abbiamo subito, soprattutto al magazzino interrato, l’atmosfera quando giocano irimane invariata. Noi siamo aperti, un pensiero va rivolto a tutti i vicini che in questa alluvione hanno perso molto di più", spiega Francesca, barista del