Gaeta.it - Ungheria: richiesta di revoca dell’immunità per Ilaria Salis, il Parlamento Europeo pronto a intervenire

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ha presentato unaformale per laparlamentare di, europarlamentare di Avs. Questa mossa, che sarà esaminata dalla Commissione per gli Affari giuridici del, giunge in un contesto di tensione politica tra l’Euroe il governo ungherese. Il 10 ottobre, giorno seguente a un’accesa critica dell’operato del premier Viktor Orbán durante una sessione plenaria,ha visto accelerare il processo dida parte delle autorità ungheresi. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di deterioramento della democrazia in, un tema che sta suscitando preoccupazioni non solo a livello, ma anche internazionale.