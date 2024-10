Ue, Ricceri (Eurispes): “Necessaria concertazione su temi Mediterraneo” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Penso che la nomina di un commissario per il Mediterraneo serva a riequilibrare l'interesse della Ue, finora orientato a nord e a est, e di riposizionarlo verso il sud. Per l'Onu, il Mediterraneo non è una comunità, il sud fa riferimento al Cairo, il nord a Budapest". Lo ha detto Marco Ricceri, segretario Ue, Ricceri (Eurispes): “Necessaria concertazione su temi Mediterraneo” L'Identità. Lidentita.it - Ue, Ricceri (Eurispes): “Necessaria concertazione su temi Mediterraneo” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Penso che la nomina di un commissario per ilserva a riequilibrare l'interesse della Ue, finora orientato a nord e a est, e di riposizionarlo verso il sud. Per l'Onu, ilnon è una comunità, il sud fa riferimento al Cairo, il nord a Budapest". Lo ha detto Marco, segretario Ue,): “su” L'Identità.

