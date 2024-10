Ue, Pinotti: “Commissario Difesa Ue passo avanti, ma lavori con industria” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo a trattati non modificati e la Difesa è un tema che riguarda gli Stati, ma il percorso L'articolo Ue, Pinotti: “Commissario Difesa Ue passo avanti, ma lavori con industria” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ue, Pinotti: “Commissario Difesa Ue passo avanti, ma lavori con industria” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo a trattati non modificati e laè un tema che riguarda gli Stati, ma il percorso L'articolo Ue,: “Ue, macon” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

