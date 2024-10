Ilfattoquotidiano.it - “Uccise e diede alle fiamme un 20enne per motivi di droga”, 16enne arrestato dalla Polizia a Napoli

(Di martedì 22 ottobre 2024) Accusato e già detenuto per il tentato omicidio di “baby boss”, a unè stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio di Raimondino Gennaro, 20 anni, il cui corpo fu trovato carbonizzato. Secondo gli inquirenti il ragazzo, il 31 agosto scorso, ha ucciso a colpi di pistola il giovane, poi ha incendiato con complici il suo corpo nelle campagne. Il tutto per dissidi legati alla gestione dello spaccio. Standoindagini, coordinateDirezione distrettuale antimafia eProcura per i minorenni di, l’omicidio sarebbe avvenuto in un sottoscala in via Comunalenel quartiere di Pianura, usato dai gruppi criminali della zona come “piazza di spaccio”. Il, secondo l’accusa, avrebbe sparato diversi colpi d’arma da fuoco a bruciapelo, uccidendolo sul colpo.