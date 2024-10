Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-10-2024 ore 08:30

(Di martedì 22 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione fila sul Raccordo Anulare perintenso tra Bufalotta Tiburtina di seguito tra Casilina Ardeatina in carreggiata interna e tra la Prenestina erano meno ma quella esterna concessionato ilsull’interno tratto Urbano della A24-teramo verso la tangenziale est e sulla diramazionesud da Torrenova a raccordo in questo tratto è venuto anche un incidente lavori eintenso sono la causa delle cose su via del Foro Italico tra la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi code su via della Bufalotta per un incidente avvenuto all’altezza del viadotto Gronchi in entrata acorre su via Flaminia da Labaro a via Due Ponti lungo la Salaria da Fidene a via dei Prati Fiscali altri file verso il centro sulla via di Boccea tra Cornelia e via di Acquafredda è in via Trionfale da via ipogeo degli Ottavi è l’ospedale ...