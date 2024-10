Tajani incontra Netanyahu: “Più garanzie per l’Unifil” (Di martedì 22 ottobre 2024) Tajani inoltre ha parlato alle autorità israeliane e palestinesi della necessità di far entrare più aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, ricevendo da entrambe le parti la promessa di agevolarne l'ingresso L'articolo Tajani incontra Netanyahu: “Più garanzie per l’Unifil” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani incontra Netanyahu: “Più garanzie per l’Unifil” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024)inoltre ha parlato alle autorità israeliane e palestinesi della necessità di far entrare più aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, ricevendo da entrambe le parti la promessa di agevolarne l'ingresso L'articolo: “Piùper” proviene da Il Difforme.

Israele - Tajani incontra Katz a Gerusalemme - “Ho ringraziato Israele per aver deciso di collaborare con l’iniziativa italiana ‘Food for Gaza’ assieme alla Autorità nazionale palestinese, ma adesso cibo e medicine devono entrare più velocemente a Gaza”, ha affermato ancora Tajani. (LaPresse) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato a Gerusalemme l’omologo israeliano Israel Katz. (Lapresse.it)

Tajani incontra Netanyahu a Gerusalemme. “Rassicurazioni su Unifil - ora la parola passi alla diplomazia” - Ho chiesto al governo di Israele di accelerare e agevolare l’ingresso degli aiuti umanitari a Gaza”. Tajani ha invitato al cessate il fuoco sia a Gaza che in Libano. Per Tajani “la scomparsa di Sinwar rappresenta un possibile punto di svolta, dobbiamo rilanciare l’azione politica e diplomatica sostenuta dagli Stati Uniti e da tutti gli stati arabi della regione”. (Secoloditalia.it)

Tajani a Gerusalemme e Ramallah per incontrare Netanyahu - Katz e Mustafa - . Durante i colloqui Tajani ribadirà l’impegno dell’Italia per la pace, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, alla luce della recente scomparsa del leader di Hamas che potrebbe influenzare i negoziati su Gaza. Sottolineerà inoltre il sostegno italiano alla soluzione “Due popoli – due Stati”, da sempre obiettivo prioritario del Governo in Medio Oriente. (Api.follow.it)