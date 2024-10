Sviene in un cassonetto e viene schiacciata dal camion dei rifiuti: 24enne argentina trovata morta in una discarica (Di martedì 22 ottobre 2024) schiacciata da un camion per la raccolta dei rifiuti dopo una serata con gli amici. Il 2 ottobre scorso, a Palma di Maiorca, si è consumata la terribile storia riportata da Today che ha visto protagonista Agostina Rubini Medina, studentessa argentina di 24 anni. Al termine della nottata di divertimenti insieme ai suoi compagni, la giovane è svenuta all’interno di un cassonetto, per poi essere schiacciata da un camion della raccolta rifiuti. La sua scomparsa, denunciata poco dopo, ha dato il via a un’indagine durata tre settimane. Gli inquirenti, seguendo le tracce del suo telefono attivo fino alle 2.59 del 3 ottobre, hanno localizzato l’ultimo segnale presso un impianto di smaltimento dei rifiuti, dove è stato scoperto il terribile destino della ragazza. Le indagini degli investigatori hanno ricostruito le ultime ore di vita di Agostina Rubini Medina. Ilfattoquotidiano.it - Sviene in un cassonetto e viene schiacciata dal camion dei rifiuti: 24enne argentina trovata morta in una discarica Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)da unper la raccolta deidopo una serata con gli amici. Il 2 ottobre scorso, a Palma di Maiorca, si è consumata la terribile storia riportata da Today che ha visto protagonista Agostina Rubini Medina, studentessadi 24 anni. Al termine della nottata di divertimenti insieme ai suoi compagni, la giovane è svenuta all’interno di un, per poi essereda undella raccolta. La sua scomparsa, denunciata poco dopo, ha dato il via a un’indagine durata tre settimane. Gli inquirenti, seguendo le tracce del suo telefono attivo fino alle 2.59 del 3 ottobre, hanno localizzato l’ultimo segnale presso un impianto di smaltimento dei, dove è stato scoperto il terribile destino della ragazza. Le indagini degli investigatori hanno ricostruito le ultime ore di vita di Agostina Rubini Medina.

Agostina scomparsa a Palma di Minorca - si fa strada una macabra ipotesi : schiacciata nel camion del rifiuti? - Ci sono molti indizi che confermerebbero questa tesi: un uomo ha raccontato di aver visto una borsetta appoggiata vicino ai cassonetti, poco prima dell’arrivo degli operatori ecologici. Dopo alcuni minuti sono passati gli operatori ecologici che hanno raccolto i rifiuti, dove probabilmente c’era la ragazza svenuta e priva di sensi. (Dayitalianews.com)

Sviene in un cassonetto e scompare : Agostina muore schiacciata nel camion dei rifiuti - Schiacciata nel camion dei rifiuti dopo essere svenuta all'interno di un cassonetto. Sarebbe questa la terribile fine toccata ad Agostina Rubini Medina, una studentessa argentina di 24 anni scomparsa nel nulla dallo scorso 2 ottobre, dopo una serata con gli amici a Palma di Maiorca, in Spagna... (Today.it)

“Schiacciata dal camion dei rifiuti e incenerita”. Una morte orribile per Agostina - 24 anni - La ragazza è stata uccisa schiacciata dal camion e il suo corpo è stato incenerito in discarica. Poi si sveglia e racconta cosa ha visto, anche il papà. La situazione era aggravata dai farmaci che stava assumendo”. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e valutare eventuali responsabilità. (Caffeinamagazine.it)