Donnapop.it - Silvia Avallone, dal padre al marito, passando per i suoi libri straordinari: conosciamola meglio

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) La scrittrice, nata nel 1984, ha saputo conquistare il panorama letterario italiano con la sua penna incisiva e itemi di grande attualità. Il suo romanzo d’esordio, Acciaio, pubblicato nel 2010, ha riscosso un successo immediato, facendola entrare con forza nel cuore dei lettori e della critica. Questo libro, che esplora le vite di giovani cresciuti in un contesto industriale in declino, ha vinto il prestigioso premio Campiello Opera Prima e si è addirittura classificato secondo al premio Strega, il che ha conferito alla giovane scrittrice una visibilità senza precedenti. La carriera dinon sarebbe stata la stessa senza la sua vita personale, in particolare senza il suo incontro con Giovanni Previdi, che ha avuto luogo proprio in una libreria.