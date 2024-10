Inter-news.it - Serena: «Lautaro Martinez è un esempio positivo per i ragazzi!»

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nessun dubbio per Aldosu. Il capitano dell’Inter sempre nella storia del club di Viale della Liberazione. CENTRALE –sempre più nella storia dell’Inter. Il Toro contro la Roma ha segnato il suo 133esimo gol in carriera in gare ufficiali con la maglia nerazzurra. Dopo un iniziale periodo di appannamento dovuto anche ad una preparazione estiva abbastanza complicata,sta piano piano ritornando alla sua forma ideale. All’Olimpico, oltre alla rete decisiva, ha giocato una grande partita duettando bene con Marcus Thuram, lottando e aiutando tutta la squadra anche in fase di non possesso. Insomma, il Toro è ormai sul piede giusto.non ha dubbi su: da bomber a bomber dell’Inter CAMPIONE – A parlare del Toro, dopo Alessandro Spillo Altobelli e Sandro Mazzola, un altro ex bomber nerazzurro come Aldo