Scontri Pisa indagati una decina di poliziotti e alcuni studenti

(Adnkronos) – La procura di Pisa ha messo una serie di avvisi di garanzia in relazione alle cariche della polizia contro gli studenti delle scuole superiori al corteo pro Palestina del 23 febbraio scorso nella città della torre pendente. Sono una decina i poliziotti indagati a vario titolo, per i reati di eccesso colposo di

