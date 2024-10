Sanità, liste attesa ‘lumaca’: per esame o visita si aspetta anche un anno e mezzo (Di martedì 22 ottobre 2024) L'indagine di Cittadinanzattiva: fino a 480 giorni per una visita oncologica, 526 per un ecodoppler. Schillaci: "Invertire rotta" La cura contro le liste d'attesa non decolla e i tempi per prenotare un esame o una visita si allungano. E' il quadro che emerge dal terzo Rapporto civico sulla salute, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva Sbircialanotizia.it - Sanità, liste attesa ‘lumaca’: per esame o visita si aspetta anche un anno e mezzo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'indagine di Cittadinanzattiva: fino a 480 giorni per unaoncologica, 526 per un ecodoppler. Schillaci: "Invertire rotta" La cura contro led'non decolla e i tempi per prenotare uno unasi allungano. E' il quadro che emerge dal terzo Rapporto civico sulla salute, presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva

