Quifinanza.it - Richiamati dal mercato crauti conditi per rischio chimico, i lotti interessati

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il ministero della Salute ha disposto il richiamo daldi un prodotto che i consumatori possono acquistare nei supermercati nazionali. Si tratta di duediche sono in vendita con il marchio Azienda agricola Ivo Gelmini ssa, con l’avviso che riporta del possibilecorrelato all’assunzione del prodotto in questione. I consumatori possono riconoscere iattraverso l’etichetta del prodotto sulla quale è possibile consultare il lotto, lo stabilimento di produzione e il termine ultimo di conservazione.dal, idaldal ministero della Salute vengono venduti con il marchio Azienda agricola Ivo Gelmini ssa in confezioni da 500 grammi.