Report annuncia un nuovo ' caso Boccia'

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Domenica nella prima puntata della stagione diandrà anche in onda un servizio su "un, ma Sangiuliano non c'entra, anzi a Gennaro mando un saluto. Non riguarda, ma come modalità di operazione è unsimile". Lo hato il conduttore di, Sigfrido Ranucci, a Un giorno da pecora su Radio1. "Riguarda sempre il ministero della Cultura. Ci sono documenti e chat - ha detto - che farebbero ipotizzare responsabilità legate ad alte cariche di Fratelli d'Italia". E ilministro Giuli? "Gli consiglierei di seguire Inter-Juventus, visto che è un appassionato di calcio", risponde Ranucci.