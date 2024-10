Quarta edizione de “Le vie dell’Amaro d’Italia”: l’evento imperdibile a L’Aquila (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si svolgerà il 27 ottobre 2024 la Quarta edizione de “Le vie dell’Amaro d’Italia”, un’importante manifestazione culturale dedicata al liquore tradizionale abruzzese, il quale avrà come sfondo il suggestivo Palazzo Pica Alfieri, situato nel cuore del centro storico de L’Aquila. Questo evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Amaro d’Italia , promette di essere un punto di riferimento per gli amanti del buon bere e della gastronomia locale, unendo tradizione e innovazione. L’importanza della manifestazione Il Festival di quest’anno si inserisce in un contesto più ampio, poiché rappresenta anche la prima iniziativa della regione dedicata alla promozione della Genziana d’Abruzzo. Gaeta.it - Quarta edizione de “Le vie dell’Amaro d’Italia”: l’evento imperdibile a L’Aquila Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Si svolgerà il 27 ottobre 2024 lade “Le vie”, un’importante manifestazione culturale dedicata al liquore tradizionale abruzzese, il quale avrà come sfondo il suggestivo Palazzo Pica Alfieri, situato nel cuore del centro storico de. Questo evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Amaro, promette di essere un punto di riferimento per gli amanti del buon bere e della gastronomia locale, unendo tradizione e innovazione. L’importanza della manifestazione Il Festival di quest’anno si inserisce in un contesto più ampio, poiché rappresenta anche la prima iniziativa della regione dedicata alla promozione della Genziana d’Abruzzo.

