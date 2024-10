Putin incontra Xi, 'le relazioni russo-cinesi un modello' (Di martedì 22 ottobre 2024) Le relazioni tra Russia e Cina "sono diventate un modello di come dovrebbero essere costruite le relazioni tra gli Stati nel mondo moderno": lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando il suo omologo cinese Xi Jinping al vertice Brics a Kazan, in Russia. Lo riporta l'agenzia Interfax. Quotidiano.net - Putin incontra Xi, 'le relazioni russo-cinesi un modello' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Letra Russia e Cina "sono diventate undi come dovrebbero essere costruite letra gli Stati nel mondo moderno": lo ha dichiarato il presidenteVladimirndo il suo omologo cinese Xi Jinping al vertice Brics a Kazan, in Russia. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Putin e il nuovo "mondo multipolare emergente - costruzione con tutti i partner di Csi - Eaeu e Brics - relazioni con Iran prioritarie" - Putin e il nuovo "mondo multipolare emergente": il presidente russo ha affermato oggi al forum internazionale sulla 'Interrelazione tra tempi e civiltà : base della pace e dello sviluppo' ad Ashgabat (capitale del Turkmenistan), che è in atto la "costruzione di un nuovo ordine mondiale con tutti i no . (Ilgiornaleditalia.it)

Russia e Iran più vicini - Putin : “Relazioni ottime - per noi è una priorità ” - "E le relazioni si stanno sviluppando molto bene. (Adnkronos) – Le relazioni con l'Iran sono "per la Russia una priorità ". Vladimir Putin rafforza l'asse con Teheran incontrando per la prima volta il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ad Ashgabat, in Turkmenistan, in un colloquio durato un'ora. […]. (Periodicodaily.com)

Russia e Iran più vicini - Putin : "Relazioni ottime - per noi è una priorità " - (Adnkronos) – Le relazioni con l'Iran sono "per la Russia una priorità ". Vladimir Putin rafforza l'asse con Teheran incontrando per la prima volta il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ad Ashgabat, in Turkmenistan, in un colloquio durato un'ora. "E le relazioni si stanno sviluppando molto bene. Quest'anno assistiamo a una crescita dell'interscambio", ha aggiunto il presidente.