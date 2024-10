Lanazione.it - Pistoiese, cercasi gioco e gol. Giacomarro di fronte a un bivio

(Di martedì 22 ottobre 2024) "gol edisperatamente". Potrebbe essere questo l’incipit ideale per raccontare il momento della. Sì perché la squadra vista al Lungobisenzio non solo ha trovato la via del gol per la seconda trasferta di fila, ma non ha nemmeno mai calciato verso la porta in novanta minuti. Lo zero nella casella dei tiri verso lo specchio è un numero che deve necessariamente far rifletteree il suo staff, ma non è l’unico aspetto in cui laè risultata insufficiente. Vale infatti la pena soffermarsi anche su quanti palloni giocabili siano arrivati alle due punte e sul come siano arrivati. Poche tracce centrali, pochi cross dalle fasce, tantissimi lanci provenienti direttamente dalla difesa o addirittura dal portiere.