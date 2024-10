Pd, contro Vincenzo De Luca spunta Roberto Fico (Di martedì 22 ottobre 2024) La segretaria del Pd ha in mente un nome per fare fuori Vincenzo De Luca. E il nome sull'agenda di Elly è quello di Roberto Fico, grillino duro e puro Imolaoggi.it - Pd, contro Vincenzo De Luca spunta Roberto Fico Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La segretaria del Pd ha in mente un nome per fare fuoriDe. E il nome sull'agenda di Elly è quello di, grillino duro e puro

Il futuro dei pronto soccorso in Campania : parole di Vincenzo De Luca al festival delle Regioni - La proposta si estende anche alla distribuzione del personale sanitario, richiedendo che per ogni mille abitanti venga assegnato lo stesso numero di medici e infermieri. La situazione attuale evidenzia una necessità di riforme significative per affrontare le sfide che il sistema sanitario si trova ad affrontare. (Gaeta.it)

Vincenzo De Luca contesta le dichiarazioni di Elly Schlein : il confronto tra territori e partiti - Secondo lui, mentre il governo della Regione sta portando avanti risultati tangibili, il partito sembra preferire conflitti interni piuttosto che affrontare le sfide poste dall’amministrazione guidata da Giorgia Meloni. Le critiche di De Luca agli attacchi contro di lui Durante il suo intervento, De Luca ha sottolineato che le critiche rivolte al presidente della Regione Campania dagli esponenti ... (Gaeta.it)

Fiola presenta a Napoli il “Comitato di liberazione della Campania da Vincenzo De Luca” - All’iniziativa, promossa da Ciro Fiola ex presidente della Camera di Commercio di Napoli), hanno preso parte circa cento persone tra esponenti politici, imprenditori, commercianti e rappresentanti della società […]. Presentato a Napoli nel piazzale antistante l’ingresso del Palazzo della Regione a Napoli in via Santa Lucia, il “Comitato di liberazione della Campania da Vincenzo De Luca”. (2anews.it)