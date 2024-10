Milan-Club Brugge: programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Milan-Club Brugge, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. Dopo le due sconfitte nelle prime due, la maxi classifica impone ai rossoneri di vincere contro la comunque insidiosa e pericolosa formazione belga. Contro i nerazzurri i padroni di casa hanno un solo risultato se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione quantomeno agli spareggi. Chi vincerà al Meazza? Appuntamento alle ore 18.45 di martedì 22 ottobre. LA PRESENTAZIONE DIFFIDATI Milan I telecronisti DI Milan-Club Brugge Milan-Club Brugge sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo. Milan-Club Brugge: programma e telecronisti Sky Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ile isu Sky Sport di, match valido per la terza giornata della. Dopo le due sconfitte nelle prime due, la maxi classifica impone ai rossoneri di vincere contro la comunque insidiosa e pericolosa formazione belga. Contro i nerazzurri i padroni di casa hanno un solo risultato se vogliono rimanere in corsa per la qualificazione quantomeno agli spareggi. Chi vincerà al Meazza? Appuntamento alle ore 18.45 di martedì 22 ottobre. LA PRESENTAZIONE DIFFIDATIDIsarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.SkySportFace.

