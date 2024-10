Milan-Bruges, Reijnders: “Non si può concedere così. Non deve più succedere” (Di martedì 22 ottobre 2024) Tijjani Reijnders, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' nel post partita di Milan-Bruges, terza partita della Champions League 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Bruges, Reijnders: “Non si può concedere così. Non deve più succedere” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tijjani, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' nel post partita di, terza partita della Champions League 2024-2025

Champions League - Milan batte Bruges 3-1 e si riprende - Il finale ha regalato un momento storico per il Milan: al 75’, il giovane talento Francesco Camarda ha fatto il suo debutto in Champions League, diventando, a soli 16 anni e 226 giorni, il più giovane italiano di sempre a esordire nella competizione, battendo il record di Moise Kean. Dopo le sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen, la squadra di Fonseca era chiamata a riscattarsi e non ... (Thesocialpost.it)

Il Milan soffre ma piega il Bruges. 3-1 e la prima vittoria dei rossoneri - La partita inizia con la Curva Sud in silenzio per protesta nei confronti della società per il prezzo dei biglietti, giudicato troppo esoso, stabilito in vista della sfida casalinga di campionato con la Juventus. Sono la rete di Pulisic e una doppietta di Reijnders a regalare i tre punti alla squadra. (Agi.it)