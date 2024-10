Meteo, il forte maltempo si attenua anche a Messina: la previsione per i prossimi giorni (Di martedì 22 ottobre 2024) Buone notizie sul fronte Meteorologico, la circolazione depressionaria che ha portato forte maltempo su tutta la provincia si allontana rapidamente verso il Mediterraneo occidentale. Sono le previsioni del metereologo Carlo Migliore di 3BMeteo. Il tempo è già migliorato e - secondo l'esperto - Messinatoday.it - Meteo, il forte maltempo si attenua anche a Messina: la previsione per i prossimi giorni Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Buone notizie sul fronterologico, la circolazione depressionaria che ha portatosu tutta la provincia si allontana rapidamente verso il Mediterraneo occidentale. Sono le previsioni del metereologo Carlo Migliore di 3B. Il tempo è già migliorato e - secondo l'esperto -

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emergenza maltempo a Bologna : strade allagate e negozi in difficoltà dopo il forte temporale - Un uomo di passaggio in via Riva di Reno ha commentato la sorpresa e la paura di assistere a una situazione senza precedenti, con l’acqua che scorreva copiosa in strada. È attraverso il lavoro di squadra che la città di Bologna può affrontare l’emergenza, tutelare le proprie attività e garantire che eventi simili siano gestiti in maniera più efficace in futuro. (Gaeta.it)

Previsioni meteo oggi 20 ottobre - rischio di forte maltempo : le regioni dove pioverà - Il ciclone si sposta lungo la Penisola portando ancora il rischio di forte maltempo su diverse regioni del Meridione. La situazione dovrebbe cambiare da domani, ma non per tutte le regioni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Vortice depressionario in arrivo : forte maltempo atteso nel fine settimana in Italia - Tuttavia, nelle prime ore di domenica, non si escludono ancora locali rovesci, soprattutto nelle zone già colpite dalle perturbazioni. Situazione in Trentino: neve oltre i 2700 metri Nelle prossime ore, anche il Trentino si troverà ad affrontare flussi sudorientali che porteranno a precipitazioni, principalmente sotto forma di pioggia a bassa quota e neve oltre i 2700 metri. (Gaeta.it)