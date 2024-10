Meloni “Nel 2023 il Sud è cresciuto più della media nazionale” (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nel 2023 il Pil del Sud è cresciuto di più della media nazionale, il Mezzogiorno ha dato una spinta decisiva alle esportazioni permettendo all’Italia di piazzarsi al quarto posto nella classifica mondiale, l’occupazione è aumentata più del resto d’Italia. Insomma, il Sud è stato di fatto la locomotiva economica della Nazione, invece di essere quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre ad essere il fanalino di coda”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio al Festival delle Regioni, che si tiene a Bari. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Meloni “Nel 2023 il Sud è cresciuto più della media nazionale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nelil Pil del Sud èdi più, il Mezzogiorno ha dato una spinta decisiva alle esportazioni permettendo all’Italia di piazzarsi al quarto posto nella classifica mondiale, l’occupazione è aumentata più del resto d’Italia. Insomma, il Sud è stato di fatto la locomotiva economicaNazione, invece di essere quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre ad essere il fanalino di coda”. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia, in un videomessaggio al Festival delle Regioni, che si tiene a Bari. sat/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi) Unlimited News - Notizie dal mondo

