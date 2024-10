Medioriente, amb.palestinese: “Nel nord di Gaza genocidio nel genocidio” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel nord della Striscia di Gaza “centinaia di migliaia di uomini, donne, bambini e anziani vivono sotto assedio, intrappolati in un recinto dove da settimane non entrano più né cibo, né acqua, né medicine, uccisi dalla fame, dalle malattie e dai proiettili israeliani, feriti e mutilati nel corso di quello che è diventato un genocidio nel genocidio, lontano dalle telecamere che in questo posto non possono entrare”. Così a LaPresse l’ambasciatrice palestinese in Italia, Abeer Odeh. “Siamo di fronte a un cambio di passo. Insieme alle migliaia di civili sterminati dal genocidio in corso a Gaza, dalle continue aggressioni in Cisgiordania e dalla guerra contro il Libano, le principali vittime delle azioni criminali scatenate da Israele sono sempre più chiaramente il diritto internazionale umanitario e il multilateralismo“, prosegue Odeh. Lapresse.it - Medioriente, amb.palestinese: “Nel nord di Gaza genocidio nel genocidio” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Neldella Striscia di“centinaia di migliaia di uomini, donne, bambini e anziani vivono sotto assedio, intrappolati in un recinto dove da settimane non entrano più né cibo, né acqua, né medicine, uccisi dalla fame, dalle malattie e dai proiettili israeliani, feriti e mutilati nel corso di quello che è diventato unnel, lontano dalle telecamere che in questo posto non possono entrare”. Così a LaPresse l’ambasciatricein Italia, Abeer Odeh. “Siamo di fronte a un cambio di passo. Insieme alle migliaia di civili sterminati dalin corso a, dalle continue aggressioni in Cisgiordania e dalla guerra contro il Libano, le principali vittime delle azioni criminali scatenate da Israele sono sempre più chiaramente il diritto internazionale umanitario e il multilateralismo“, prosegue Odeh.

