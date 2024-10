Maxi incidente in A4, riaperte le quattro corsie disponibili: code a tratti per traffico intenso (Di martedì 22 ottobre 2024) Maxi incidente all’alba in A4 Milano-Brescia. Lunghe code (intorno alle 7,30 almeno 8 chilometri) si sono formate questa mattina (martedì 22 ottobre) in direzione Torino nel tratto di autostrada tra Bergamo e Capriate a causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 all’altezza di Dalmine. L’incidente ha coinvolto quattro furgoni e una macchina: tra i feriti, che non sembrano essere gravi, tre persone sono state portate in ospedale in codice giallo (due a Zingonia e una all’Humanitas Gavazzeni). Una trentina i pazienti medicati sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Tutte le quattro corsie disponibili sono state riaperte verso le 8,30: si registrano ancora code a tratti per traffico intenso. Bergamonews.it - Maxi incidente in A4, riaperte le quattro corsie disponibili: code a tratti per traffico intenso Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)all’alba in A4 Milano-Brescia. Lunghe(intorno alle 7,30 almeno 8 chilometri) si sono formate questa mattina (martedì 22 ottobre) in direzione Torino nel tratto di autostrada tra Bergamo e Capriate a causa di uno scontro avvenuto poco dopo le 6 all’altezza di Dalmine. L’ha coinvoltofurgoni e una macchina: tra i feriti, che non sembrano essere gravi, tre persone sono state portate in ospedale in codice giallo (due a Zingonia e una all’Humanitas Gavazzeni). Una trentina i pazienti medicati sul posto. Sul luogo dell’sono intervenuteambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 2° Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia. Tutte lesono stateverso le 8,30: si registrano ancoraper

