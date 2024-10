Ilfattoquotidiano.it - M5s, Conte: “Grillo? Nessun parricidio, ma molti chiedono modifiche. Grazie a Costituente andremo oltre l’idea di democrazia diretta”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) “Beppe, ma in. Con l’assembleadella”. A rivendicarlo il presidente M5s Giuseppe, nel corso della presentazione del libro su Domenico De Masi ‘Conversazioni sul futuro’, di Giulio Gambino, edito da PaperFirst. La faseM5s, ha spiegatoè “un processo partecipativo” che “abbiamo lanciato con grande coraggio. Non è più il quesito che viene offerto. Perché il quesito in sé ha un che intrinseco, di manipolativo: la leadership di turno sceglie su cosa far votare, quando far votare, come far votare. Invece oggi siamo, stiamo realizzando un esperimento che prevede la possibilità per tutti di far pervenire proposte, suggerimenti, per definire i nuovi punti strategici del Movimento 5 stelle. Sono arrivati 22mila contributi.