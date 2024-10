Lanazione.it - L’Usap: "Ron Rowan presidente-allenatore"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tanto tuonò che piovve. Il comportamento tenuto dalbiancorosso Ron, che prima ha diretto le sessioni di allenamento e poi ha di fatto guidato la squadra in partita, non poteva passare inosservato e infatti l’Unione sindacale allenatori di pallacanestro (Usap) ha fermamente censurato quanto avvenuto. "Stiamo valutando le forme di tutela in merito a questa situazione – afferma ildelRoberto Di Lorenzo –. Faremo tutti i passi necessari". In buona sostanza è successo ciò che era inevitabile quando non si rispettano le regole. Già lo screzio tra il coach Dante Calabria e il patronin occasione della gara contro Cremona era apparso come un primo segnale d’allarme di una situazione del tutto particolare.