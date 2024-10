Oasport.it - LIVE Musetti-Sonego 6-3, 1-0, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: toscano avanti di un break anche nel 2° set

(Di martedì 22 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Strettino a segno di. 40-15 Ancora una riga di, con lo slice. Mandato fuori tempo così il dritto di. 30-15 Raro errore di dritto di. 30-0 Praticamente sulla riga il rovescio dopo il servizio del. 15-0 Ennesimo vincente con l’inside di dritto! 1-0 Recupero profondo e veloce di rovescio di, poco può in controbalzo di dritto il piemontese. Arriva il. 40-A Bene in spinta di dritto, altra chance. 40-40 Non risponde sulla seconda di rovescio. 30-40 Riga dicon il dritto, il secondo esce. Palla. 30-30 Non risponde di dritto. 15-30 Brutto dritto in rete, il secondo di fila, di. 15-15 Prima e dritto in rete15-0 Sbaglia la risposta di dritto il