L’inverno sta arrivando: lo capiscono anche i batteri (Di martedì 22 ottobre 2024) Quarant’anni dopo la scoperta del ritmo circadiano nei cianobatteri, inaspettatamente una ricercatrice ne dimostra anche il fotoperiodismo L'articolo L’inverno sta arrivando: lo capiscono anche i batteri proviene da LE VOCI DI DENTRO. Lucascialo.it - L’inverno sta arrivando: lo capiscono anche i batteri Leggi tutta la notizia su Lucascialo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Quarant’anni dopo la scoperta del ritmo circadiano nei ciano, inaspettatamente una ricercatrice ne dimostrail fotoperiodismo L'articolosta: loproviene da LE VOCI DI DENTRO.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venier : pronti per l’inverno - anche per tutelare le imprese - Siamo presenti in tutto il Paese con 33 mila chilometri di tubi, 4 rigassificatori (più quello di Ravenna in arrivo), 9 impianti di stoccaggio, a cui si aggiungeranno presto i 3 di Edison Stoccaggio, e oltre 700 cantieri attivi su 18 regioni, operando in trasparenza e raccordo con le amministrazioni locali ed esercitando un presidio anche idrogeologico del territorio, che teniamo sotto controllo ... (Quotidiano.net)

L’inverno demografico in Veneto - anche gli stranieri fanno meno figli - I nuovi nati sono sempre meno e il trend vale anche per le famiglie straniere, che fino a qualche anno fa contribuivano a mantenere positivo il saldo demografico. «Dobbiamo fare qualcosa per invertire la rotta», avverte il segretario della Uil Veneto Roberto Toigo, che ha portato il tema... (Veneziatoday.it)