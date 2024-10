Thesocialpost.it - Leonardo Bonucci torna in azzurro. Entra nello staff dell’Under 20

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)cambia vita, o meglio, cambia ruolo e tornerà a vestire l’della Nazionale. Non come giocatore, visto che l’ex pilastro difensivo della Juventus ha ormai lasciato i campi da gioco. Il popolare “Leo” ha deciso di intreprendere un nuovo cammino e si prepara a diventare allenatore. Dopo il ritiro dal calcio giocato, l’ex difensore della Juventus èto infatti a far parte dellotecnico della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi. Un ruolo significativo che segna l’inizio della gavetta nel mondo delle panchine, con obiettivi futuri sempre più ambiziosi. Un passo verso il futuro: l’esperienza nell’Under 20, che aveva annunciato la sua intenzione di diventare allenatore già prima di concludere la carriera da calciatore, ha ora l’opportunità di fare esperienza in un contesto prestigioso come il Club Italia.