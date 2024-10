Legnano, presunta violenza sessuale su una prostituta di 42 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Legnano (Milano) – Notte di terrore nell'Alto Milanese, dove i carabinieri stanno indagando su un caso di presunta violenza sessuale. Protagonista della vicenda è una prostituta di 42 anni, di origine straniera, che ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente. I contorni della vicenda, però, restano ancora avvolti nel mistero. Tutto sarebbe iniziato nel cuore della notte, quando la donna ha chiamato i soccorsi dalla sua abitazione in un comune del legnanese, affermando di aver subito una violenza sessuale poco prima. In pochi minuti, sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha immediatamente trasportato la 42enne alla clinica Mangiagalli di Milano per gli accertamenti del caso e le prime cure mediche. Tuttavia, la dinamica degli eventi resta ancora incerta. Ilgiorno.it - Legnano, presunta violenza sessuale su una prostituta di 42 anni Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024)(Milano) – Notte di terrore nell'Alto Milanese, dove i carabinieri stanno indagando su un caso di. Protagonista della vicenda è unadi 42, di origine straniera, che ha denunciato di essere stata stuprata da un cliente. I contorni della vicenda, però, restano ancora avvolti nel mistero. Tutto sarebbe iniziato nel cuore della notte, quando la donna ha chiamato i soccorsi dalla sua abitazione in un comune del legnanese, affermando di aver subito unapoco prima. In pochi minuti, sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza della Croce Rossa di, che ha immediatamente trasportato la 42enne alla clinica Mangiagalli di Milano per gli accertamenti del caso e le prime cure mediche. Tuttavia, la dinamica degli eventi resta ancora incerta.

