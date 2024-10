“Le accuse di tentato doping? Erano infondate, sto ancora aspettando il risarcimento. È stato devastante”: lo sfogo di Filippo Magnini (Di martedì 22 ottobre 2024) Due volte campione del mondo di nuoto, medaglia di bronzo nella staffetta 4×200 ai Giochi Olimpici di Atene, nel 2004, la carriera di Filippo Magnini, però, non si è conclusa certo come sperava, con la sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA) e la successiva squalifica di 4 anni per “uso o tentato uso di sostanze dopanti”. Una condanna che è poi stata impugnata da Magnini al Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha accolto integralmente il suo ricorso e annullato le sentenze del TNA, revocando la sanzione disciplinare dell’atleta. A distanza di quattro anni dalla sentenza del TAS, l’ex nuotatore ha ricordato quello spiacevole periodo a La fisica dell’amore, nella puntata che andrà in onda stasera, 22 ottobre, in seconda serata su Rai 2. “Il momento più complicato della mia vita è stato quando sono stato accusato, ingiustamente, di tentato doping. Ilfattoquotidiano.it - “Le accuse di tentato doping? Erano infondate, sto ancora aspettando il risarcimento. È stato devastante”: lo sfogo di Filippo Magnini Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Due volte campione del mondo di nuoto, medaglia di bronzo nella staffetta 4×200 ai Giochi Olimpici di Atene, nel 2004, la carriera di, però, non si è conclusa certo come sperava, con la sentenza del Tribunale Nazionale Anti(TNA) e la successiva squalifica di 4 anni per “uso ouso di sostanze dopanti”. Una condanna che è poi stata impugnata daal Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha accolto integralmente il suo ricorso e annullato le sentenze del TNA, revocando la sanzione disciplinare dell’atleta. A distanza di quattro anni dalla sentenza del TAS, l’ex nuotatore ha ricordato quello spiacevole periodo a La fisica dell’amore, nella puntata che andrà in onda stasera, 22 ottobre, in seconda serata su Rai 2. “Il momento più complicato della mia vita èquando sonoaccusato, ingiustamente, di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FILIPPO MAGNINI CONFESSA : “L’ACCUSA DI DOPING? AVREI PREFERITO ESSERE ACCUSATO DI EVASIONE FISCALE” - Mia moglie Giorgia (Palmas,ndr), mi ha aiutato ad abbassare il livello di pressione. L’intervista al campione di nuoto andrà in onda stasera, Martedì 22 Ottobre, in seconda serata su Rai 2 alla ‘’Fisica dell’Amore’. Per me è stata un’ancora di salvezza. È stato difficilissimo, perché comunque era colpirmi su quello che è stata la mia vita, cioè sullo sport. (Bubinoblog)

Filippo Magnini : “Fare sport non è vincere - ma essere in pace con se stessi” - Uno dei più forti della storia Il nuoto italiano negli ultimi anni, è diventato una potenza di livello mondiale, abbiamo campioni in grado di sbaragliare la concorrenza dei più forti nuotatori del pianeta tanto da salire sul gradino più alto del podio in mondiali e Olimpiadi come mai prima nella storia. (Cityrumors.it)

Filippo Magnini : «La longevità? Non smettere mai di fare sport» - L'ex nuotatore è fra i protagonisti della terza edizione dei MypersonalTrainer Days. Ci ha raccontato come lo sport è rimasto nella sua vita e come il nuoto può essere un allenamento per tutti. (Vanityfair.it)