La misteriosa "porta" scoperta in Antartide con Google Maps (Di martedì 22 ottobre 2024) L'ingresso per il regno degli inferi o la porta di una base militare top secret? Negli ultimi giorni un'immagine catturata con Google Maps in Antartite ha acceso il dibattito sulla sua origine. Lo scatto in particolare riguarda una sorta di "porta" scoperta nella remota Queen Maud Land dagli

La scoperta scioccante degli utenti di Google Maps : individuata una misteriosa porta gigantesca in Antartide - In realtà anche in quel caso gli scienziati avevano spiegato che si trattava di una montagna con una forma particolare. Ebbene qualcuno è convinto di aver fatto una scoperta inspiegabile che nasconde qualcosa di misterioso e inquietante: un’enorme porta nel bel mezzo dell’Antartide nella lontana Queen Maud Land. (Dayitalianews.com)