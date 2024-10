Agi.it - La buona alimentazione si impara da bambini

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - Le basi per un comportamento alimentare sano iniziano nell'infanzia. A dirlo uno studio dei ricercatori dell'Università dell'Illinois Urbana-Champaign, pubblicato in Social Science & Medicine. Ipiccolino a regolare il loro appetito attraverso una combinazione di fattori biologici, psicologici e sociologici. I ricercatori hanno proposto un modello che esplora questi fattori e le loro interazioni, fornendo linee guida per comprendere meglio l'autoregolamentazione dell'appetito infantile.