Juventus-Stoccarda Motta | Abbiamo fatto poco grandissima responsabilità mia

"Sicuramente hanno meritato, dal primo minuto sono stati meglio di noi. Non siamo riusciti a togliere il controllo del gioco e lo Stoccarda è una squadra che quando ha il controllo ti mette in difficoltà, ha buoni giocatori, è una squadra ben strutturata, ben organizzata, difficile da affrontare e infatti noi Abbiamo sofferto". Così Thiago Motta, tecnico della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna dei bianconeri contro lo Stoccarda. "In Europa c'è tanto ritmo, ci sono tante squadre che vogliono avere la palla, attaccano tantissimo e fanno tanto gioco e c'è poco tempo di riposo. Questo è il livello. Noi sicuramente oggi Abbiamo sofferto ma sicuramente possiamo alzare il nostro livello per le prossime partite in Europa e con squadre come quella di oggi", ha aggiunto il tecnico.

