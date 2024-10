Inzaghi: «Contro Young Boys serve attenzione. Inter, svelo un titolare» (Di martedì 22 ottobre 2024) Di seguito le dichiarazioni rilasciate da mister Simone Inzaghi da qualche secondo, nella conferenza stampa di vigilia di Young Boys-Inter. Al suo fianco anche Aurel Yann Bisseck. CONFERENZA Inzaghi ALLA VIGILIA DI Young Boys-Inter Inzaghi, arrivate con qualche infortunio di troppo in questa partita. Che rischi ci sono? Magari c’è il rischio di pensare alla Juventus? Questo rischio non deve esserci, conosciamo il nostro modo di lavorare e di ragionare. È una partita di Champions League, non semplice da affrontare. In campionato non sono partiti benissimo, hanno cambiato allenatore e ripreso quello dello scorso anno. Nell’ultima di campionato hanno vinto col Lucerna, ci saranno difficoltà e vanno affrontate nel modo giusto. No, sappiamo di andare di gara in gara. Lo Young Boys ha avuto qualche problema all’inizio ma domenica ha battuto il Lucerna, bisognerà fare molta attenzione. Inter-news.it - Inzaghi: «Contro Young Boys serve attenzione. Inter, svelo un titolare» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Di seguito le dichiarazioni rilasciate da mister Simoneda qualche secondo, nella conferenza stampa di vigilia di. Al suo fianco anche Aurel Yann Bisseck. CONFERENZAALLA VIGILIA DI, arrivate con qualche infortunio di troppo in questa partita. Che rischi ci sono? Magari c’è il rischio di pensare alla Juventus? Questo rischio non deve esserci, conosciamo il nostro modo di lavorare e di ragionare. È una partita di Champions League, non semplice da affrontare. In campionato non sono partiti benissimo, hanno cambiato allenatore e ripreso quello dello scorso anno. Nell’ultima di campionato hanno vinto col Lucerna, ci saranno difficoltà e vanno affrontate nel modo giusto. No, sappiamo di andare di gara in gara. Loha avuto qualche problema all’inizio ma domenica ha battuto il Lucerna, bisognerà fare molta

