Il vino calabrese si afferma negli Stati Uniti: successi e progetti al Vinitaly Usa di Chicago

La vetrina internazionale del Vinitaly Usa, tenutasi a Chicago il 20 e 21 ottobre, ha rappresentato un'importante opportunità per le aziende vitivinicole calabresi. Con una partecipazione strategica al fianco di enti regionali e nazionali, il settore vinicolo calabrese ha puntato a conquistare nuovi mercati e rafforzare la propria presenza negli Stati Uniti, un obiettivo cruciale per lo sviluppo economico della regione.

L'importanza del Vinitaly Usa per la Calabria

Il Vinitaly Usa ha visto la partecipazione di 230 aziende vinicole e 1650 etichette, creando un ambiente ideale per il networking e l'espansione. Le sei aziende vitivinicole calabresi presenti all'evento, supportate dalla Regione Calabria e dall'AR.S.A.C., hanno mostrato il meglio dell'enologia regionale.

