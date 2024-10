Il Charleston Club di Ladispoli: apericena e spettacoli per una stagione invernale di successo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Charleston Club, unico esempio di cene spettacolo a Ladispoli, sta regalando momenti di gioia e gusto con la sua nuova proposta di apericena in un menù fisso che ha già conquistato numerosi avventori. Focalizzando l’attenzione su un mix unico di alta gastronomia e intrattenimento, il locale si distingue nel panorama del litorale, confermando la sua posizione di leader nel settore. Un’offerta gastronomica di qualità L’apericena proposto dal Charleston Club è uno dei principali fattori di attrazione per il pubblico. Con un prezzo di 25 euro che include un cocktail, questa formula si distingue per l’attenzione alla qualità delle portate servite. Ogni domenica, il menù si arricchisce di proposte che variano in base alla stagionalità degli ingredienti, garantendo sempre freschezza e sapori autentici. Gaeta.it - Il Charleston Club di Ladispoli: apericena e spettacoli per una stagione invernale di successo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il, unico esempio di cene spettacolo a, sta regalando momenti di gioia e gusto con la sua nuova proposta diin un menù fisso che ha già conquistato numerosi avventori. Focalizzando l’attenzione su un mix unico di alta gastronomia e intrattenimento, il locale si distingue nel panorama del litorale, confermando la sua posizione di leader nel settore. Un’offerta gastronomica di qualità L’proposto dalè uno dei principali fattori di attrazione per il pubblico. Con un prezzo di 25 euro che include un cocktail, questa formula si distingue per l’attenzione alla qualità delle portate servite. Ogni domenica, il menù si arricchisce di proposte che variano in base alla stagionalità degli ingredienti, garantendo sempre freschezza e sapori autentici.

