Biccy.it - Helena Prestes in lacrime: “Sono innamorata di Lorenzo”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Al Grande Fratello l’improvvisa eliminazione diSpolverato (è una farsa, ma questo i concorrenti non lo sanno, ndr), ha mandato in crisiche al termine della puntata ha ammesso indi essersene. “Io ancora non ci credo che lo hanno eliminato, non è possibile, non è giusto, non ci credo. Sarà in tugurio. Il pubblico italiano lo vuole vedere insieme a Shaila, così li hanno mandati insieme in tugurio per vedere se da soli scatta qualcosa. Il mio Grande Fratello non ha più senso qua dentro, era lui tutto, lui era vita, gioia“. Aggiungendo: “Sedi lui? Sì“.