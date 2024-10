Firenze: furto con spaccata in una gelateria di via D’Annunzio (Di martedì 22 ottobre 2024) La vetrata della porta d’ingresso principale dell’esercizio infranta mediante un tombino L'articolo Firenze: furto con spaccata in una gelateria di via D’Annunzio proviene da Firenze Post. .com - Firenze: furto con spaccata in una gelateria di via D’Annunzio Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) La vetrata della porta d’ingresso principale dell’esercizio infranta mediante un tombino L'articoloconin unadi viaproviene daPost.

Firenze : spacca finestrino di un’auto a colpi di tombino e tenta furto. Arrestato alle Cascine - Secondo quanto ricostruito, gli agenti di una volante della Questura lo avrebbero sorpreso in via del Fosso Macinante mentre, intorno a mezzogiorno, stava armeggiando su un’auto parcheggiata, […] L'articolo Firenze: spacca finestrino di un’auto a colpi di tombino e tenta furto. FIRENZE – La Polizia di Stato ha arrestato nei pressi del parco delle Cascine un cittadino tunisino di 34 anni con ... (Firenzepost.it)

Maxi furto d’arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Questo ritrovamento ha dato il via alla caccia al ladro e all’ampia operazione che ne è seguita. Le sue competenze professionali gli garantivano l’accesso a importanti dimore nobiliari, ma durante i suoi interventi riusciva a trafugare opere d’arte di inestimabile valore. Collezionisti ignari, provenienti da paesi come l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti e l’Inghilterra, hanno acquistato i pezzi, ... (Open.online)

Maxi furto d'arte a Firenze - ritrovate quasi 700 opere : «Trafugate da un falegname durante i lavori di manutenzione nelle dimore nobiliari» - Tra i pezzi più preziosi recuperati figurano quattro piatti Ginori, realizzati esclusivamente per la Presidenza della Repubblica, un servizio in porcellana decorato in oro zecchino dell'Ottocento, un piatto della dinastia Ming e un dipinto firmato da Giovanni Fattori.