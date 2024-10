Eventi meteo estremi e caldo anomalo. Nuova ondata di maltempo in arrivo, le aree a rischio (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 - Nuova ondata di maltempo in arrivo. E non è certo una bella notizia, soprattutto per chi è stato pesantemente colpito dalle recenti alluvioni. Ma come mai stanno così aumentando i fenomeni estremi? Il centro meteo Toscana lo spiega chiaramente: “Il motivo di questa Nuova allerta è da attribuire a un’ulteriore perturbazione atlantica che rimarrà bloccata tra l'anticiclone delle Azzorre sulla penisola iberica e le alte pressioni presenti nell'est europeo. In questo contesto, assisteremo Nuovamente allo sviluppo di temporali intensi e auto-rigeneranti, che si muoveranno da sud verso nord, alimentati da una notevole energia dovuta a un mare più caldo del normale, con temperature superiori di circa 2 gradi rispetto alla media”. Ecco, questi “due gradi in più sono il risultato di un'estate anomala, caratterizzata da temperature elevate e prolungate”. Lanazione.it - Eventi meteo estremi e caldo anomalo. Nuova ondata di maltempo in arrivo, le aree a rischio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Firenze, 22 ottobre 2024 -diin. E non è certo una bella notizia, soprattutto per chi è stato pesantemente colpito dalle recenti alluvioni. Ma come mai stanno così aumentando i fenomeni? Il centroToscana lo spiega chiaramente: “Il motivo di questaallerta è da attribuire a un’ulteriore perturbazione atlantica che rimarrà bloccata tra l'anticiclone delle Azzorre sulla penisola iberica e le alte pressioni presenti nell'est europeo. In questo contesto, assisteremomente allo sviluppo di temporali intensi e auto-rigeneranti, che si muoveranno da sud verso nord, alimentati da una notevole energia dovuta a un mare piùdel normale, con temperature superiori di circa 2 gradi rispetto alla media”. Ecco, questi “due gradi in più sono il risultato di un'estate anomala, caratterizzata da temperature elevate e prolungate”.

