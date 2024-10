Sport.quotidiano.net - È il Modena di Palumbo. Un leader a tutto campo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nel gioco di squadra, il gruppo cresce in convizione e fiducia anche grazie al carattere di quei due o tre singoli consideratitecnici o caratteriali. E più ilcomprende di esserlo, più si adatta a tale ruolo, più i compagni si accodano a lui e ne vengono trascinati. Quando si parla di Antonio, a volte, pare di ripetere più o meno le solite parole ma non si rischia mai di essere scontati, banali o retorici. Perché è la pura verità. La maggior parte del carico delle responsabilità sono sulle sue spalle, ormai larghissime e sulle quali, evidentemente, di partita in partita c’è sempre più spazio. A Terni lo sapevano bene. Girava quasiintorno a lui e così, entrare nei cuori delle persone, è naturale. Stessa cosa sta accadendo a, praticamente per osmosi la gente sta dando tanto a lui e lui sta dando tanto alla gente e a Bisoli.